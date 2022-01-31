Сборная Украины сенсационно победила Казахстан и вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Амстердаме (Нидерланды) за сборную Украины забили Михаил Зварыч, Игорь Корсун, Петр Шатурма, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь. Перед матчем букмекеры сочли Украину аутсайдером встречи и были уверены в победе Казахстана.

В полуфинале Евро-2023 Украина встретится с победителем пары Россия – Грузия, которой свой матч проведут 1 февраля.

Чемпионат Европы по футзалу

Четвертьфинал



31 января

Казахстан – Украина 3:5