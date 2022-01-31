Сборная Украины сенсационно победила Казахстан и вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу
В четвертьфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Амстердаме (Нидерланды) за сборную Украины забили Михаил Зварыч, Игорь Корсун, Петр Шатурма, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь. Перед матчем букмекеры сочли Украину аутсайдером встречи и были уверены в победе Казахстана.
В полуфинале Евро-2023 Украина встретится с победителем пары Россия – Грузия, которой свой матч проведут 1 февраля.
Чемпионат Европы по футзалу
Четвертьфинал
31 января
Казахстан – Украина 3:5
- Напомним, 19 января в 1-м туре ЧЕ сборная Украины уступила Нидерландам .
- 23 января во 2-м туре группового раунда чемпионата Европы по футзалу сборная Украины победила Сербию со счетом 6:1.
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