Сборная Украины рискует потерять еще трех ключевых футболистов перед игрой с Англией
Участие футболистов сборной Украины Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука в игре квалификации Евро-2024 против Англии оказалось под вопросом
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
По словам главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня, точно не сыграет против Англии Илья Забарный, Андрей Ярмоленко из-за повреждений тренируется отдельно от общей группы, а Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук страдают от простуды.
"На сегодняшний день Илья Забарный травмирован, не готов к матчу, он не сможет сыграть на "Уэмбли". Мы пообщались с врачами его команды, пришли к выводу, что нельзя его задействовать. У Андрея Ярмоленко есть повреждения, пока он вне основной группы. Но к матчу есть время, возможно, он будет готов. Есть небольшие простуды у Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова. Думаю, через день все будет хорошо", - рассказал Ротань.
Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.
Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.
- 20 марта сборная Украины вылетела в Англию на первый матч квалификации чемпионата Европы-2024.
- Кроме того, подтвердилась информация, что 23 марта сборная Украины сыграет в контрольном матче с английским "Брентфордом" перед матчем с Англией.
- 22 марта стало известно, что центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный не поможет сборной Украины в игре против Англии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.1
Покупка 38.1Продажа 38.88
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное