Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня, точно не сыграет против Англии Илья Забарный, Андрей Ярмоленко из-за повреждений тренируется отдельно от общей группы, а Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук страдают от простуды.

"На сегодняшний день Илья Забарный травмирован, не готов к матчу, он не сможет сыграть на "Уэмбли". Мы пообщались с врачами его команды, пришли к выводу, что нельзя его задействовать. У Андрея Ярмоленко есть повреждения, пока он вне основной группы. Но к матчу есть время, возможно, он будет готов. Есть небольшие простуды у Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова. Думаю, через день все будет хорошо", - рассказал Ротань.

Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.

Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.