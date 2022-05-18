Сборная Украины – Риека (Хорватия). Футбольная LIVE – студия перед благотворительным матчем Stop War
18 мая в 18:00 Андрей Малиновский и Александр Ващук проведут на Youtube-канале Espreso.TV студию перед игрой Риека - Сборная Украины
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