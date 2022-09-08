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Главная Спорт Сборная Украины проиграла Словении в четвертьфинале ЧМ по волейболу

Сборная Украины проиграла Словении в четвертьфинале ЧМ по волейболу

8 сентября, 2022 четверг
00:00
Спорт

В четвертьфинальном матче ЧМ-2022 по волейболу сборная Украины уступила Словении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 проходил при домашних трибунах словенцев в Любляне. Мужская сборная Украины играла в четвертьфинале чемпионата мира впервые в истории.

До этого Украина только однажды принимала участие в финальной части мирового первенства и по итогам второго группового раунда заняла десятое место.

Украинцы сумели победить только в первом периоде, где изначально завладели инициативой и закончили со счетом 25:18.

В трех последующих сетах словенцы были сильнее – 26:24, 25:19 и 25:23.

Словения является действующим вицечемпионом Европы.

ЧМ-2022 по волейболу

1/4 финала

7 сентября. Любляна, Словения

Словения – Украина 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

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Словения
Сборная Украины
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