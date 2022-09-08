Сборная Украины проиграла Словении в четвертьфинале ЧМ по волейболу
В четвертьфинальном матче ЧМ-2022 по волейболу сборная Украины уступила Словении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 1/4 финала ЧМ-2022 проходил при домашних трибунах словенцев в Любляне. Мужская сборная Украины играла в четвертьфинале чемпионата мира впервые в истории.
До этого Украина только однажды принимала участие в финальной части мирового первенства и по итогам второго группового раунда заняла десятое место.
Украинцы сумели победить только в первом периоде, где изначально завладели инициативой и закончили со счетом 25:18.
В трех последующих сетах словенцы были сильнее – 26:24, 25:19 и 25:23.
Словения является действующим вицечемпионом Европы.
ЧМ-2022 по волейболу
1/4 финала
7 сентября. Любляна, Словения
Словения – Украина 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)
- 5 сентября сборная Украины обыграла Нидерланды со счетом 3:0 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
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