Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 проходил при домашних трибунах словенцев в Любляне. Мужская сборная Украины играла в четвертьфинале чемпионата мира впервые в истории.

До этого Украина только однажды принимала участие в финальной части мирового первенства и по итогам второго группового раунда заняла десятое место.

Украинцы сумели победить только в первом периоде, где изначально завладели инициативой и закончили со счетом 25:18.

В трех последующих сетах словенцы были сильнее – 26:24, 25:19 и 25:23.

Словения является действующим вицечемпионом Европы.

ЧМ-2022 по волейболу

1/4 финала

7 сентября. Любляна, Словения

Словения – Украина 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

5 сентября сборная Украины обыграла Нидерланды со счетом 3:0 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

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