Сборная Украины прибыла в Рим для матча с Англией на Евро-2020
Сборная Украины по футболу уже в Риме, где проведет свой матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
Сборная Украины прилетела в римского аэропорта "Фьюмичино" вчера вечером. Полет из Глазго, где прошел матч со Швецией (2: 1), длился ровно 3:00.
В Рим прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.
Состав сборной Украины (по номерам):
1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья мешкотно, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Роман Безус, 20. Александр Зубков, 21 Александр Караваев, 22 . Николай Матвиенко, 23 Анатолий Трубин, 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.
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Сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко 3 июня в Риме поспорит с Англией.
Матч состоится на стадионе "Стадио Олимпико".
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александра Зинченко.
- 30 июня стало известно, что травмирован Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ждет поддержки итальянских фанов в матче против Англии на Евро-2020.
- После этого Мирон Маркевич считает, что шведский защитник Маркус Даниельсcон заслужил красную карточку за грубый фол против Артема Беседина.
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