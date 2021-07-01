Сборная Украины прибыла в Рим для матча с Англией на Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



Сборная Украины прилетела в римского аэропорта "Фьюмичино" вчера вечером. Полет из Глазго, где прошел матч со Швецией (2: 1), длился ровно 3:00.



В Рим прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.



Состав сборной Украины (по номерам):



1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья мешкотно, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Роман Безус, 20. Александр Зубков, 21 Александр Караваев, 22 . Николай Матвиенко, 23 Анатолий Трубин, 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.