Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением сборной Украины со счетом 0:3. Все голы Шотландия забила во втором тайме. Ворота Анатолия Трубина поразили оформивший дубль Линдон Дайкс и Джон Макгинн.

В сентябре сборная Украины проведет еще два матча. Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии, 27 сентября, в Кракове. А 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.

После четырех матчей у Украины есть 7 очков и вторая в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Шотландия с 9 пунктами – первая. Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место.

Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

Лига наций

2-й тур (перенесенный матч)

21 сентября

Шотландия – Украина 3:0

Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87

Шотландия: Гордон, Паттерсон (Хики, 26), Мактоминей, Гендри, Маккена, Терни (Тейлор, 85), Армстронг (Фрейзер, 76), Макгин, Макгрегор, Кристи (Маклин, 85), Адамс (Дайкс, 76).

Украина: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик (Игнатенко, 83), Малиновский, Пихаленок (Зубков, 83), Ярмоленко (Цыганков, 67), Довбык, (Яремчук, 67).

Предупреждения : Степаненко, 18, Бондарь, 45+1, Сидорчук, 83, Малиновский, 90+2



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