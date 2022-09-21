Сборная Украины позорно проиграла Шотландии в Лиге наций
В перенесенном матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины по футболу уступила Шотландии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением сборной Украины со счетом 0:3. Все голы Шотландия забила во втором тайме. Ворота Анатолия Трубина поразили оформивший дубль Линдон Дайкс и Джон Макгинн.
В сентябре сборная Украины проведет еще два матча. Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии, 27 сентября, в Кракове. А 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.
После четырех матчей у Украины есть 7 очков и вторая в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Шотландия с 9 пунктами – первая. Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место.
Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.
Лига наций
2-й тур (перенесенный матч)
21 сентября
Шотландия – Украина 3:0
Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87
Шотландия: Гордон, Паттерсон (Хики, 26), Мактоминей, Гендри, Маккена, Терни (Тейлор, 85), Армстронг (Фрейзер, 76), Макгин, Макгрегор, Кристи (Маклин, 85), Адамс (Дайкс, 76).
Украина: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик (Игнатенко, 83), Малиновский, Пихаленок (Зубков, 83), Ярмоленко (Цыганков, 67), Довбык, (Яремчук, 67).
Предупреждения : Степаненко, 18, Бондарь, 45+1, Сидорчук, 83, Малиновский, 90+2
Getty Images
- 17 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Александр Зинченко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан не сыграют в Лиге наций против Шотландии и Армении.
- После этого стало известно, что левый защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь не поможет сборной Украины.
- Российский футбольный союз направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать Петракова за высказывания о войне. УЕФА оштрафовал украинца.
- Вечером 20 сентября стало известно, что сборной Украины тоже не помогут левый защитник Виталий Миколенко и Виктор Коваленко.
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