Сборная Украины потеряла Ярмоленко перед матчами квалификации Евро-2024

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Украинской ассоциации футбола.

Тренерский штаб уже нашел замену Андрею Ярмоленко. Сергей Ребров вызвал в сборную Украины нападающего английского "Сандерленда" Назария Русина.

Для Назария это второй вызов в сборную. В прошлый раз он тренировался с национальной командой в июне, но пока не дебютировал.

Сборную Украины ждут матчи против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября в Та-Кале).

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Травма Цыганкова

Накануне главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал вместо травмированного Виктора Цыганкова на отборочные матчи Евро-2024 Александра Пихаленко.