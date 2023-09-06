Сборная Украины потеряла важного футболиста перед матчами с Англией и Италией

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Во вторник, 5 сентября, Шапаренко покинул расположение сборной Украины в Польше из-за повреждений. Динамовца заменил полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок, который накануне прибыл в расположение команды во Вроцлав (Польша).

Шапаренко сыграл за Украину 28 матчей и забил 1 гол. На счету Пихаленко 6 игр за национальную команду.

Сборная Украины по квалификации Евро-2024

Украина сыграет против Англии 9 сентября во Вроцлаве, а с Италией встретится 12 сентября в Милане.

Эспрессо проведет текстовый онлайн матч Украина - Англия.

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).

У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.

Состав сборной Украины

Вратари : Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники : Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер"), Денис Попов, Александр Тимчик (оба - "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США), Богдан Михайличенко ("Динамо", Хорватия).

Полузащитники : Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Александр Караваев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Зинченко ( "Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия).

Нападающие : Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список : Александр Сваток ("Днепр-1"), Арсений Батагов ("Заря"), Даниил Сикан ("Шахтер").