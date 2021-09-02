Сборная Украины потеряла лучшего бомбардира УПЛ перед матчем с Францией

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



Буяльский получил травму приводящей мышцы. Из-за повреждения 28-летний футболист пропустит 2 недели. Это означает, что Виталий Буяльский не поможет сборной Украины в матче против Франции в квалификации ЧМ-2022. Встреча состоится в Киеве 4 сентября.



Матч против Казахстана стал для Буяльского первой официальной игрой за сборную за последние 2,5 года.



В текущем сезоне Виталий Буяльский забил 5 мячей за "Динамо" в УПЛ. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Украины по футболу.