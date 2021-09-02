Сборная Украины потеряла лучшего бомбардира УПЛ перед матчем с Францией
Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский не сыграет против Франции в квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
Буяльский получил травму приводящей мышцы. Из-за повреждения 28-летний футболист пропустит 2 недели. Это означает, что Виталий Буяльский не поможет сборной Украины в матче против Франции в квалификации ЧМ-2022. Встреча состоится в Киеве 4 сентября.
Матч против Казахстана стал для Буяльского первой официальной игрой за сборную за последние 2,5 года.
В текущем сезоне Виталий Буяльский забил 5 мячей за "Динамо" в УПЛ. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Украины по футболу.
- Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.
- В другом матче квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Франции неожиданно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной
- После этого стало известно, что футболист сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался и не сыграет против Украины в квалификации чемпионата мира-2022.
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