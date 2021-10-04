Сборная Украины потеряла еще трех футболистов перед матчами ЧМ-2022
И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о кадровых потерях национальной команды
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный YouTube-канал УАФ.
Игроки "Динамо" Виталий Миколенко, Денис Бойко и Виталий Буяльский пропустят ближайшие матчи сборной Украины по футболу.
"Серьезные кадровые потери, без этого не бывает. Очень жаль, что выбыл Виталий Миколенко, сегодня его обследовали - приводящую мышцу. Не знаю, сколько надо времени. Виталий Буяльский - я с ним попрощался буквально полчаса назад. Сделали МРТ - 2 недели пропустит, тоже надрыв приводящей мышцы. Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам ", - рассказал тренер сборной Украины Александр Петраков.
Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
Сборная Украины заработала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция имеет 12 пунктов и лидирует. У Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.
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