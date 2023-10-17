Сборная Украины потеряла еще одного лидера перед игрой отбора Евро-2024 с Мальтой

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

В заявке на игру не оказалось одного из лидеров команды – Тараса Степаненко. Причину отсутствия опорного хавбека не указывают. 14 октября в Праге он отыграл за Украину весь матч квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (2:0).

Кроме Степаненко, с мальтийцами не сыграет дисквалифицированный за перебор желтых карт Руслан Малиновский. Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков не могут помочь сборной Украины в октябрьских матчах из-за травм.

Заявка сборной Украины на матч с Мальтой

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Назарий Русин, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 2 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризник.

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

14 октября Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и занимает третье место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.

Лидирует Англия, имеющая 13 баллов. Италия вторая с 10 очками и опережает украинцев по дополнительным показателям. Мальта не набрала ни одного пункта. Италия и Англия имеют по одному матчу в запасе.

Матч Украина – Мальта состоится 17 октября и начнется в 21:45.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.