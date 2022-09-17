Сборная Украины потеряла еще одного футболиста-легионера перед матчем против Шотландии
Левый защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Шотландии и Армении
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .
"Соболь получил повреждение приводной мышцы на тренировке в своем клубе. Лечение и восстановление продлится около двух недель, поэтому Эдуард не сможет помочь сине-желтым в сентябрьских играх Лиги наций", - пишут в УАФ.
Украина сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также, команда Александра Петракова 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.
После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.
- 5 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал имена футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций против Шотландии и Армении.
- 13 сентября стало известно, что защитник английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсон не сыграет за Шотландию в решающих матчах Лиги наций против Украины.
- 17 сентября Петраков подтвердил, что Александр Зинченко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан не сыграют в Лиге наций против Шотландии и Армении.
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