Сборная Украины потеряла еще двух футболистов перед матчем против Шотландии
Сборной Украины по футболу в матче против Шотландии не помогут левый защитник Виталий Миколенко и Виктор Коваленко
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Сборная Украины проводит подготовку к решающим матчам Лиги наций в Варшаве.
Вечером, 20 сентября, сборная Украины провела тренировку, в которой приняли участие 22 игрока. Из-за микроповреждений пропускали тренировки Виталий Миколенко и Виктор Коваленко. У обоих игроков есть незначительные травмы приводной мышцы, они пропустят матч с шотландцами.
Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также сборная Украины 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.
После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.
- 17 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Александр Зинченко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан не сыграют в Лиге наций против Шотландии и Армении.
- После этого стало известно, что левый защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь тоже не поможет сборной Украины.
- Российский футбольный союз направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать Петракова за высказывания о войне. УЕФА оштрафовал украинца.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.42
Покупка 40.42Продажа 41.33
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное