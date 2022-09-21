Сборная Украины потеряла еще двух футболистов перед матчем против Шотландии

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины проводит подготовку к решающим матчам Лиги наций в Варшаве.

Вечером, 20 сентября, сборная Украины провела тренировку, в которой приняли участие 22 игрока. Из-за микроповреждений пропускали тренировки Виталий Миколенко и Виктор Коваленко. У обоих игроков есть незначительные травмы приводной мышцы, они пропустят матч с шотландцами.

Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также сборная Украины 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

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