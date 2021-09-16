Сборная Украины после отставки Шевченко упала в рейтинге ФИФА
Сборная Украины по футболу в новом рейтинге ФИФА опустилась на 27-ю позицию
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Сборная Украины в сентябре трижды сыграла вничью - в квалификации чемпионата мира-2022 с Казахстаном (2:2) и Францией и в товарищеской встрече с Чехией (1:1).
По итогам матчей, которые наша национальная сборная провела под руководством нового главного тренера Александра Петракова, который сменил на этом посту Андрея Шевченко, она опустилась с 25-го на 27-е место.
Из соперников сборной Украины по отбору ЧМ-2022 выше - на четвертой позиции - находится Франция, Финляндия - 55-я, Босния и Герцеговина 57-я, Казахстан - 120-й.
Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, Бразилия идет второй, а Англия - третьей.
- Напомним, 12 августа сборная Украины неожиданно потеряла позицию в рейтинге ФИФА после успеха на Евро-2020.
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