Сборная Украины после отставки Шевченко упала в рейтинге ФИФА

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины в сентябре трижды сыграла вничью - в квалификации чемпионата мира-2022 с Казахстаном (2:2) и Францией и в товарищеской встрече с Чехией (1:1).

По итогам матчей, которые наша национальная сборная провела под руководством нового главного тренера Александра Петракова, который сменил на этом посту Андрея Шевченко, она опустилась с 25-го на 27-е место.

Из соперников сборной Украины по отбору ЧМ-2022 выше - на четвертой позиции - находится Франция, Финляндия - 55-я, Босния и Герцеговина 57-я, Казахстан - 120-й.



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