Сборная Украины получит огромные призовые, если победит Россию в плей-офф ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает " Чемпион ".

Федерация волейбола Украины объявила, что команда получит премиальные в размере 10 млн гривен за выход в четвертьфинал.

"В последние годы сборная Украины по волейболу демонстрирует хорошие результаты. Благодаря поддержке корпоративных партнеров сборной сейчас у нас есть возможность мотивировать наших ребят на игру не только словами, но и финансово. Благодаря государственным программам развития волейбола Польша и Сербия недавно выиграли ЧМ и ЧЕ . И только при достойном внимании к волейболу со стороны украинской власти мы сможем достичь довольно приличных успехов на европейских и мировых форумах ", - сказал президент ФВУ Михаил Мельник.

Украина и Россия встретятся 11 сентября в Гданьске (Польша).

Это стало известно после того, как Турция проиграла Финляндии 2:3 в заключительном туре группового раунда, а Россия финишировала в своей группе второй. Украина по итогам группового раунда финишировала в группе третьей.

Победитель матча между Украиной и Россией сыграет в 1/4 финала против сильнейшего в противостоянии Польша - Финляндия.