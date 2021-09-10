Сборная Украины получит огромные призовые, если победит Россию в плей-офф ЧЕ по волейболу
Сборная Украины по волейболу, если победит в 1/8 финала ЧЕ Россию, получит призовые в виде 10 млн гривен
Об этом сообщает " Чемпион ".
Федерация волейбола Украины объявила, что команда получит премиальные в размере 10 млн гривен за выход в четвертьфинал.
"В последние годы сборная Украины по волейболу демонстрирует хорошие результаты. Благодаря поддержке корпоративных партнеров сборной сейчас у нас есть возможность мотивировать наших ребят на игру не только словами, но и финансово. Благодаря государственным программам развития волейбола Польша и Сербия недавно выиграли ЧМ и ЧЕ . И только при достойном внимании к волейболу со стороны украинской власти мы сможем достичь довольно приличных успехов на европейских и мировых форумах ", - сказал президент ФВУ Михаил Мельник.
Украина и Россия встретятся 11 сентября в Гданьске (Польша).
Это стало известно после того, как Турция проиграла Финляндии 2:3 в заключительном туре группового раунда, а Россия финишировала в своей группе второй. Украина по итогам группового раунда финишировала в группе третьей.
Победитель матча между Украиной и Россией сыграет в 1/4 финала против сильнейшего в противостоянии Польша - Финляндия.
- Напомним, 8 сентября сборная Украины проиграла Польше в 5-м туре группового раунда чемпионата Европы по волейболу.
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