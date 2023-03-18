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Сборная Украины получила "золото" на КМ по артистическому плаванию

18 мартa, 2023 суббота
23:35
Спорт

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золотые медали на Кубке мира в Канаде

Об этом сообщает "Трибуна".

Украинская команда набрала 244,4958 балла в акробатической программе. Нашу страну представили Марина и Владислава Алексееве, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

Первый КМ по артистическому плаванию проходит в Маркеме, Канада.

Кубок мира по артистическому плаванию

Акробатическая программа. Женщины

18 марта

1. Украина – 244,4958

2. Япония – 223,6875

3. США – 204,9959

Украина
Сборная Украины
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