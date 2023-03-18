Сборная Украины получила "золото" на КМ по артистическому плаванию
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золотые медали на Кубке мира в Канаде
Об этом сообщает "Трибуна".
Украинская команда набрала 244,4958 балла в акробатической программе. Нашу страну представили Марина и Владислава Алексееве, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.
Первый КМ по артистическому плаванию проходит в Маркеме, Канада.
Кубок мира по артистическому плаванию
Акробатическая программа. Женщины
18 марта
1. Украина – 244,4958
2. Япония – 223,6875
3. США – 204,9959
- 16 марта украинская спортсменка Марта Федина торжествовала на первом в истории Кубка мира по артистическому плаванию.
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