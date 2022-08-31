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Сборная Украины победила Пуэрто-Рико и вышла в 1/8 финала ЧМ по волейболу

31 августа, 2022 среда
23:36
Спорт

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 по волейболу мужская сборная Украины победила Пуэрто-Рико со счетом 3:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинцы стартовали на ЧМ-2022 с поражения от Сербии – 0:3, а во 2-м туре победили Тунис – 3:0.

Перед решающим туром у украинцев было 3 очка и занимали в группе A второе место. Лидировала Сербия (6 пунктов), третий – Тунис (3), Пуэрто-Рико (0) на четвертой позиции.

В следующий раунд чемпионата мира, по правилам, выходят две первые команды из группы и четыре сборные с лучшими показателями, которые финишируют третьими.

В финальные встречи группового этапа Украина победила Пуэрто-Рико в трех периодах – 24:26, 25:19, 25:16, 25:19

В результате – Украина набрала 6 очков и заняла второе место. Сербия с 9 баллами – первая.

ЧМ-2022 по волейболу

Мужчины. Группа A. 3-й тур

Катовице, Польша

31 августа

Украина - Пуэрто-Рико 3-1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)

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Сборная Украины
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