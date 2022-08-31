Сборная Украины победила Пуэрто-Рико и вышла в 1/8 финала ЧМ по волейболу
В 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 по волейболу мужская сборная Украины победила Пуэрто-Рико со счетом 3:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинцы стартовали на ЧМ-2022 с поражения от Сербии – 0:3, а во 2-м туре победили Тунис – 3:0.
Перед решающим туром у украинцев было 3 очка и занимали в группе A второе место. Лидировала Сербия (6 пунктов), третий – Тунис (3), Пуэрто-Рико (0) на четвертой позиции.
В следующий раунд чемпионата мира, по правилам, выходят две первые команды из группы и четыре сборные с лучшими показателями, которые финишируют третьими.
В финальные встречи группового этапа Украина победила Пуэрто-Рико в трех периодах – 24:26, 25:19, 25:16, 25:19
В результате – Украина набрала 6 очков и заняла второе место. Сербия с 9 баллами – первая.
ЧМ-2022 по волейболу
Мужчины. Группа A. 3-й тур
Катовице, Польша
31 августа
Украина - Пуэрто-Рико 3-1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)
- 27 августа сборная Украины проиграла Сербии в 1-м туре чемпионата мира по волейболу.
- 29 августа Украина обыграла Тунис и одержала первую за 24 года победу в финальной части чемпионата мира.
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