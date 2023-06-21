Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой молодежной сборной Украины со счётом 2:0. В ворота сверстников из Хорватии голами отличились Алексей Кащук и Данил Сикан.

Кроме Украины и Хорватии, в группе B также будут соревноваться Румыния и Испания. Они свой матч начнут в 21:45.

Молодежный ЧЕ пройдет с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

1-й тур

21 июня

Украина – Хорватия 2:0

Голы : Кащук, 19, Сикан, 48

Предупреждение: Качавенда, 16, Стойкович, 82

Украина Трубин, Овчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 83), Крыськив (Очеретько, 71), Бондаренко, Брагару (Назаренко, 62), Кащук (Вьюник, 71), Сикан (Судаков, 83)