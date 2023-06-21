Сборная Украины победила Хорватию в первом матче молодежного Евро-2023
В 1-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 оказалась лучше Хорватии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой молодежной сборной Украины со счётом 2:0. В ворота сверстников из Хорватии голами отличились Алексей Кащук и Данил Сикан.
Кроме Украины и Хорватии, в группе B также будут соревноваться Румыния и Испания. Они свой матч начнут в 21:45.
Молодежный ЧЕ пройдет с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
1-й тур
21 июня
Украина – Хорватия 2:0
Голы : Кащук, 19, Сикан, 48
Предупреждение: Качавенда, 16, Стойкович, 82
Украина Трубин, Овчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 83), Крыськив (Очеретько, 71), Бондаренко, Брагару (Назаренко, 62), Кащук (Вьюник, 71), Сикан (Судаков, 83)
- 19 июня национальная команда Украины в отборочном матче Евро-2024 обыграла команду Мальты. Еспресо провел текстовый онлайн игры Украина - Мальта.
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