Сборная Украины победила "Брентфорд" в "тайном матче": сыграл Коноплянка, забил новичок
Сборная Украины провела закрытый товарищеский матч против второй команды английского "Брентфорда"
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
В четверг, 23 марта, на арене в Уимблдоне сборная Украины провела спарринг с английским "Брентфордом В". С согласия обеих сторон было принято решение сделать матч закрытым для СМИ и не организовывать трансляцию.
На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.
Матч закончился победой украинцев со счётом 2:0. Первые голы за сборную Украины забили Александр Сваток и Георгий Судаков. Во втором тайме впервые за 2,5 года за сборную сыграл Евгений Коноплянка.
Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.
Контрольный матч
23 марта
"Брентфорд В" (Англия) – Украина 0:2
Голы: Сваток, 22, Судаков, 65
Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.
Украина (2-й тайм) : Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбык.
- 23 марта в 1 туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Англии победила национальную команду Италии.
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