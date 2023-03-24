Сборная Украины победила "Брентфорд" в "тайном матче": сыграл Коноплянка, забил новичок

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В четверг, 23 марта, на арене в Уимблдоне сборная Украины провела спарринг с английским "Брентфордом В". С согласия обеих сторон было принято решение сделать матч закрытым для СМИ и не организовывать трансляцию.

На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

Матч закончился победой украинцев со счётом 2:0. Первые голы за сборную Украины забили Александр Сваток и Георгий Судаков. Во втором тайме впервые за 2,5 года за сборную сыграл Евгений Коноплянка.

Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.

Контрольный матч

23 марта

"Брентфорд В" (Англия) – Украина 0:2

Голы: Сваток, 22, Судаков, 65

Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.

Украина (2-й тайм) : Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбык.