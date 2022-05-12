Сборная Украины победила "Боруссию" в товарищеском матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины провела в Менхенгладбахе свой первый матч в 2022 году. Игра проходила в рамках подготовки команды Александра Петракова к отборочной полуфинальной встрече плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии.

Украину на 9-й минуте вывел Михаил Мудрик. "Боруссия" отыгралась через 5 минут усилиями Конора Носса. Победу команде Петракова на 82-й минуте принес Александр Пихаленок.

Следующий контрольный матч сборная Украины сыграет 17 мая против итальянского "Эмполи".

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

Товарищеский матч

11 мая

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) – Украина 1:2

Голы : Носс, 14 - Мудрик, 9, Пихаленок, 82

"Боруссия": Зоммер (Зиппель, 46), Фридрих (Бенсебайни, 46), Геррманн (Эмболо, 46), Штиндль (Коне, 46), Плеа (Беннеттс, 46), Хофманн (Нетц, 46) (Лайнер, 46), Скелли, Эльведи (Мюзель, 69), Носс (Нойхаус, 46), Райтц.

Украина : Бущан (Ризник, 46), Конопля (Попов, 46), Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Степаненко (Пихаленок, 75), Мудрик (Булеца, 69), Шапаренко (Сирота, 79), Буяльский (Бондарь, 4 ), Беседин (Гармаш, 69).

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