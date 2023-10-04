Сборная Украины по волейболу проиграла чемпионам мира по отбору на Олимпиаду-2024
В 3-м туре отбора на Олимпиаду-2024 сборная Украины по волейболу уступила Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Италия – Украина закончился поражением нашей волейбольной сборной во всех трех сетах – 25:23, 25:16, 25:16. Италия – действующий чемпион мира.
После трех матчей олимпийского отбора у Украины только одна победа, наша сборная занимает 6 позицию из 8 команд группы A. Лидером является Италия, которая выиграла все поединки. На Игры-2024 выйдут две лучшие команды квалификационной группы.
Расписание следующих матчей Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Четверг, 5 октября. 2:30. Бразилия - Украина
Пятница, 6 октября. 23:00. Украина - Катар
Суббота, 7 октября. 23:00. Украина - Чехия
Воскресенье, 8 октября. 23:00. Украина - Германия
Олимпийский выбор. Волейбол
3-й тур
3 октября
Италия - Украина - 3:0 (25:23, 25:16, 25:16)
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