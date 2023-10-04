Сборная Украины по волейболу проиграла чемпионам мира по отбору на Олимпиаду-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Италия – Украина закончился поражением нашей волейбольной сборной во всех трех сетах – 25:23, 25:16, 25:16. Италия – действующий чемпион мира.

После трех матчей олимпийского отбора у Украины только одна победа, наша сборная занимает 6 позицию из 8 команд группы A. Лидером является Италия, которая выиграла все поединки. На Игры-2024 выйдут две лучшие команды квалификационной группы.

Расписание следующих матчей Украины в отборе на Олимпиаду-2024

Четверг, 5 октября. 2:30. Бразилия - Украина

Пятница, 6 октября. 23:00. Украина - Катар

Суббота, 7 октября. 23:00. Украина - Чехия

Воскресенье, 8 октября. 23:00. Украина - Германия

Олимпийский выбор. Волейбол

3-й тур

3 октября

Италия - Украина - 3:0 (25:23, 25:16, 25:16)