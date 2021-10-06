Сборная Украины по регбилиг впервые в истории победила Россию
В первом матче решающего этапа чемпионата Европы сборная Украины разгромила Россию
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook УФРЛ.
Решающий этап чемпионата Европы в дивизионе В проходит в сербском Белграде. В нем соревнуются национальные команды по регбилиг Украины, Сербии и России.
Сегодня, 6 октября, наша команда сумела победить сборную России со счетом 96:18. Для украинцев это был первый матч на турнире, а россияне играли во второй раз, в матче-открытии они со счетом 10:66 проиграли сербам.
9 октября на команду Украины ждет решающая игра за итоговую победу в розыгрыше. В соперниках Сербия.
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