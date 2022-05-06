Сборная Украины по керлингу впервые в истории завоевала медаль на ЧЕ
Сборная Украины по керлингу впервые в своей истории завоевала медаль на чемпионатах Европы
Об этом сообщает "Суспільне".
На чемпионате Европы по керлингу мужская сборная Украины завоевала серебряную медаль в дивизионе C. В национальной команде выступили Эдуард Николов, Никита Величко, Ярослав Щур и Артем Сугак.
В финале украинцы потерпели поражение от Ирландии - 2:8 - этот результат принес нам серебро. Бронзу чемпионата завоевала Португалия.
Украина впервые завоевала медаль на ЧЕ. Выход в финальную часть соревнований уже гарантировал украинцам повышение в дивизионе.
ЧЕ состоялся в литовском Каунасе.
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