Сборная Украины по гандболу сенсационно победила Хорватию в отборе Евро-2022
В матче первого тура отбора Евро-2022 по гандболу женская сборная Украины на выезде победила Хорватию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинки в первом тайме проигрывали - 3:7, 11:15. После перерыва женщины сумели переломить ход игры и одержали волевую победу со счетом 23:22.
Украина и Хорватия выступают в отборочной группе 4 отбора Евро-2022 по гандболу. В соперниках также Франция и Чехия.
24 команды участницы 2-го этапа отборочного турнира к Евро-2022 разделены на 6 групп по 4 команды. По две лучшие команды каждой из отборочных групп выйдут на Евро-2022.
В следующем туре, 10 октября, украинки дома сыграют со сборной Франции.
Хорватия является бронзовыми призерами чемпионата Европы.
Евро-2022
Женщины. Квалификация. группа 4
1-й тур
7 октября
Хорватия - Украина 22:23 (15:11)
- 24 сентября во 2-м туре Лиги чемпионов запорожский "Мотор" проиграл испанской "Барселоне".
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