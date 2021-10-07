Сборная Украины по гандболу сенсационно победила Хорватию в отборе Евро-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинки в первом тайме проигрывали - 3:7, 11:15. После перерыва женщины сумели переломить ход игры и одержали волевую победу со счетом 23:22.



Украина и Хорватия выступают в отборочной группе 4 отбора Евро-2022 по гандболу. В соперниках также Франция и Чехия.



24 команды участницы 2-го этапа отборочного турнира к Евро-2022 разделены на 6 групп по 4 команды. По две лучшие команды каждой из отборочных групп выйдут на Евро-2022.



В следующем туре, 10 октября, украинки дома сыграют со сборной Франции.



Хорватия является бронзовыми призерами чемпионата Европы.



Евро-2022



Женщины. Квалификация. группа 4



1-й тур



7 октября



Хорватия - Украина 22:23 (15:11)

24 сентября во 2-м туре Лиги чемпионов запорожский "Мотор" проиграл испанской "Барселоне".

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