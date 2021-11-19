Сборная Украины по футболу вернулась в топ-25 рейтинга ФИФА
Сборная Украины по футболу в новом рейтинге ФИФА поднялась на 25 позицию
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
Сборная Украины в октябре сыграла два матча. В квалификации чемпионата мира-2022 победила Боснию и Герцеговину (2:0), а товарищескую встречу с Болгарией завершила вничью (0:0).
По итогам этих матчей сборная Украины поднялась с 26-го на 25-е место рейтинга ФИФА.
Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, Бразилия идет по второй. Чемпион Европы Италия – шестая.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия – 1828.45 (0)
2. Бразилия – 1826.35 (0)
3. Франция – 1786.15 (0)
4. Англия – 1755.52 (+1)
5. Аргентина – 1750.51 (+1)
6. Италия – 1740.77(-2)*
7. Испания – 1704.75 (0)
8. Португалия – 1660.25 (0)*
9. Дания – 1654.54 (+1)
10. Нидерланды – 1653.73 (+1)
...
18. Швеция – 1588.26(-1)*
19. Уэльс – 1578,01(0)*
...
25. Украина – 1535.08 (+1)
...
38. Шотландия – 1471.82 (+4)*
* курсивом выделены сборные, с которыми Украина может встретиться в плей-офф квалификации ЧМ-2022
- Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира.
- 17 ноября УАФ назначил Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.
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