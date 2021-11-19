Сборная Украины по футболу вернулась в топ-25 рейтинга ФИФА

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт ФИФА.



Сборная Украины в октябре сыграла два матча. В квалификации чемпионата мира-2022 победила Боснию и Герцеговину (2:0), а товарищескую встречу с Болгарией завершила вничью (0:0).



По итогам этих матчей сборная Украины поднялась с 26-го на 25-е место рейтинга ФИФА.



Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, Бразилия идет по второй. Чемпион Европы Италия – шестая.



Рейтинг ФИФА:



1. Бельгия – 1828.45 (0)



2. Бразилия – 1826.35 (0)



3. Франция – 1786.15 (0)



4. Англия – 1755.52 (+1)



5. Аргентина – 1750.51 (+1)



6. Италия – 1740.77(-2)*



7. Испания – 1704.75 (0)



8. Португалия – 1660.25 (0)*



9. Дания – 1654.54 (+1)



10. Нидерланды – 1653.73 (+1)

...

18. Швеция – 1588.26(-1)*



19. Уэльс – 1578,01(0)*

...

25. Украина – 1535.08 (+1)

...

38. Шотландия – 1471.82 (+4)*



* курсивом выделены сборные, с которыми Украина может встретиться в плей-офф квалификации ЧМ-2022

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