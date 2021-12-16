Сборная Украины по футболу узнала соперников в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В Лиге наций примут участие сборные все 55 европейских ассоциаций, которые распределены на четыре лиги - A, B, C и D. В каждом из дивизионов есть 16 сборных, разбитых на 4 группы по 4 команды, кроме лиги D, где выступят семь команд .

В новом розыгрыше турнира сборная Украины выступит во втором дивизионе (B). Во время жеребьевки украинцы находились среди "сеяных" в первой корзине.



Из второй корзины нашей команде в соперники не могла достаться Россия, с которой УЕФА разводит украинцев.

По результатам жеребьевки Украина попала в группу B1 и сыграет против Шотландии, Ирландии и Армении.1-й тур Лиги наций 2022/23 будет сыгран уже 2-4 июня 2022 года.Группа B1УкраинаШотландияИрландияАрмения

В прошлом розыгрыше Лиги наций Украина играла в сильнейшем дивизионе в группе с Германией, Испанией и Швейцарией. Она прекратила борьбу на групповом раунде и выбыла в дивизион B.



Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в ноябре 2020 года не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.