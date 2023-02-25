Об этом сообщает Sportschau .

В июне сборная Германии планирует провести три матча, первый из которых станет 1000-м в истории команды. По данным издания, юбилейную игру немцы проведут против другой сборной в Бремене, а с Украиной могут встретиться в Гельзенкирхене.

В настоящее время контракт между Немецким футбольным союзом и Украинской ассоциацией футбола не заключен.

Украина сыграет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.

Пока сборная Украины остается без главного тренера после отставки Александра Петракова. Ожидается, что команду летом возглавит Сергей Ребров, пока тренирующий "Аль-Айн" по ОАЭ, а где первых игр квалификации украинцев будет готовить главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань.