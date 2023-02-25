Сборная Украины по футболу получила предложение сыграть с Германией
Сборная Германии по футболу планирует провести товарищескую встречу с национальной командой Украины
Об этом сообщает Sportschau .
В июне сборная Германии планирует провести три матча, первый из которых станет 1000-м в истории команды. По данным издания, юбилейную игру немцы проведут против другой сборной в Бремене, а с Украиной могут встретиться в Гельзенкирхене.
В настоящее время контракт между Немецким футбольным союзом и Украинской ассоциацией футбола не заключен.
Украина сыграет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.
Пока сборная Украины остается без главного тренера после отставки Александра Петракова. Ожидается, что команду летом возглавит Сергей Ребров, пока тренирующий "Аль-Айн" по ОАЭ, а где первых игр квалификации украинцев будет готовить главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань.
- 6 февраля сообщалось, что сборная Украины перед стартом в квалификации Евро-2024 проведет контрольную игру с английским клубом "Брендфорд".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное