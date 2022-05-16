Сборная Украины по футболу победила Францию в финале Дефлимпиады-2022

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

В решающем матче в бразильском городе Кашиас-ду-Сул Украина обыграла Францию со счетом 1:0.

Золотые награды Дефлимпиады завоевали Сергей Баев, Дмитрий Белоусов, Вячеслав Брагин, Александр Верещака, Максим Водолага, Константин Войченко, Дмитрий Доценко, Ярослав Котляров, Александр Оленич, Михаил Полянский, Виктор Пустовит, Игорь Реутов, Владимир Рий, Иван Рудзевич, Сене Рогер Амаду, Нии Абдоулие, Богдан Мишенко, Роман Стрыйский, Шалва Мчедлишвили, Дмитрий Украинец и тренеры Александр Верещака и Виктор Козин.

Сборная Украины стала чемпионом Дефлимпийских игр по футболу во второй раз. Впервые она завоевала золото в 2019 году, в 2013 и 2017 годах украинцы выигрывали серебро.

Украина заняла первое место в общем медальном зачете Дефлимпиады-2022. Украинцы выиграли на соревнованиях в Бразилии 138 наград – 62 золота, 38 серебряных и 38 бронзовых.

Сборная Украины побила собственный рекорд, который установила на Дефлимпиаде-2017, где она получила 99 наград – 21 золотую, 42 серебряных и 36 бронзовых.

На Дефлимпийских играх соперничают спортсмены с нарушениями слуха.

Дефлимпиада в Бразилии должна была состояться в 2021 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Дефлимпийские игры

Футбол. Мужчины

Финал

15 мая

Украина – Франция 1:0

15 мая сборная Украины за день до завершения Дефлимпийских игр в Бразилии гарантировала первое место в медальном зачете.

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