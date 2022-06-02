Сборная Украины по футболу перечислила более 4 млн грн на медпомощь через UNITED24
Футбольная сборная Украины пожертвовала 4 323 827 гривен на медицинскую помощь через платформу UNITED24
Об этом сообщили в telegram UNITED24.
"В начале мая главная футбольная команда страны стала партнером UNITED24. Сборная уже передала на нужды Украины 4 323 827 гривен (136 330 €), которые были собраны по продаже билетов на товарищеские поединки с "Боруссией Менхенгладбах" и итальянским "Эмполи"", - говорится в сообщении.
Добавляют, что также прошла благотворительная продажа виртуальных билетов для всех, кто не смог приехать на стадион, но хотел поддержать Украину во время матча Шотландия — Украина. Всего менее чем за 40 часов удалось собрать 415 000 гривен. Эти деньги будут направлены на восстановление критической инфраструктуры Украины.
- В полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию.
- Небольшое количество бесплатных билетов на финал плей-офф ЧМ Уэльс-Украина получат украинские беженцы.
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