Сборная Украины по футболу перечислила более 4 млн грн на медпомощь через UNITED24

Об этом сообщили в telegram UNITED24.

"В начале мая главная футбольная команда страны стала партнером UNITED24. Сборная уже передала на нужды Украины 4 323 827 гривен (136 330 €), которые были собраны по продаже билетов на товарищеские поединки с "Боруссией Менхенгладбах" и итальянским "Эмполи"", - говорится в сообщении.

Добавляют, что также прошла благотворительная продажа виртуальных билетов для всех, кто не смог приехать на стадион, но хотел поддержать Украину во время матча Шотландия — Украина. Всего менее чем за 40 часов удалось собрать 415 000 гривен. Эти деньги будут направлены на восстановление критической инфраструктуры Украины.

В полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию.

Небольшое количество бесплатных билетов на финал плей-офф ЧМ Уэльс-Украина получат украинские беженцы.

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