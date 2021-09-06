Сборная Украины по футболу отправилась на матч против Чехии

Об этом сообщает официальный Instagram УАФ.

В распоряжении и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова есть 19 футболистов.



После отборочного матча чемпионата мира-2022 с Францией (1:1) Петраков решил осуществить ротацию состава и отпустить в клубы Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.



Зато в сборную Украины были довызваны игроки из резервного списка - Ефим Конопля из "Шахтера" и Владислав Кочергин и Сергей Булеца из "Зари".

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.