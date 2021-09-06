Сборная Украины по футболу отправилась на матч против Чехии
В понедельник, 6 сентября, сборная Украины по футболу отправилась в Чехию, где сыграет товарищеский матч
Об этом сообщает официальный Instagram УАФ.
В распоряжении и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова есть 19 футболистов.
После отборочного матча чемпионата мира-2022 с Францией (1:1) Петраков решил осуществить ротацию состава и отпустить в клубы Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.
Зато в сборную Украины были довызваны игроки из резервного списка - Ефим Конопля из "Шахтера" и Владислав Кочергин и Сергей Булеца из "Зари".
Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии 8 сентября. Встреча состоится в Пльзене на стадионе "Дусан Арена". Начало в 21:45 по киевскому времени.
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .
- После игры Александр Петраков заявил, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 5 сентября главный тренер сборной Украины Петраков перед матчем с Чехией отпустил в клубы восьмерых футболистов.
- 6 сентября полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничейный результат поединка с Францией.
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