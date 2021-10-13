Сборная Украины по футболу обновила свой позорный антирекорд
Сборная Украины по футболу пропустила гол в 10-м матче подряд
Об этом сообщает Sport.ua .
В матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1) Украина пропустила в десятом матче подряд. Национальная команда обновила свой антирекорд по пропущенным мячам.
Неудачная серия началась 13 июня - с матча Евро-2020 с Нидерландами (2:3). Последний раз украинцы не пропускали 7 июня, когда в товарищеском матче разгромили Кипр (4:0).
Читайте также: ЧМ-2022: Что нужно сборной Украины на выход из группыПредыдущий антирекорд был установлен 10 лет назад - с 11 августа 2010 года по 1 июня 2011-го сборная Украины пропустила голы в 9 матчах подряд.
- Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 16 ноября в Зенице против Боснии и Герцеговины.
- Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов .
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