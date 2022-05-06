Сборная Украины по футболу может сыграть с Сан-Марино, - СМИ

Об этом сообщили в эфире "ТаТоТаке".

По информации источника, менеджер, которого УЕФА назначил помогать сборной Украины с поиском спарринг-партнеров, обратился в УАФ и предложил украинцам сыграть с Сан-Марино.

11 мая команда Александра Петракова встретится в контрольной игре с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

18 апреля Александр Петраков заявил, что перед стыковым матчем чемпионата мира-2022 против Шотландии сборная Украины проведет пять товарищеских встреч .

2 мая сборная Украины по футболу начала в Словении тренировочный сбор перед полуфинальным отборочным матчем плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb