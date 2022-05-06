Сборная Украины по футболу может сыграть с Сан-Марино, - СМИ
Сборная Украины по футболу получила предложение провести товарищеский матч с Сан-Марино
Об этом сообщили в эфире "ТаТоТаке".
По информации источника, менеджер, которого УЕФА назначил помогать сборной Украины с поиском спарринг-партнеров, обратился в УАФ и предложил украинцам сыграть с Сан-Марино.
11 мая команда Александра Петракова встретится в контрольной игре с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.
1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.
- 18 апреля Александр Петраков заявил, что перед стыковым матчем чемпионата мира-2022 против Шотландии сборная Украины проведет пять товарищеских встреч .
- 2 мая сборная Украины по футболу начала в Словении тренировочный сбор перед полуфинальным отборочным матчем плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии.
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