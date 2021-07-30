Сборная Украины по фехтованию проиграла Франции в матче за 5-е место на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч Украины и Франции за 5-е место в мужской командной шпаге закончился со счетом 39:45. Украинская команда закончила турнир на шестом месте.



Сборную Украины по фехтованию представляли Богдан Никишин, Анатолий Герей, Роман Свичкар и Игорь Рейзлин.



Золото между собой разыграют сборные ОКР и Японии, бронзу - Китай и Южная Корея.



За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.

30 июля боксер Анна Лысенко проиграла в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.

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