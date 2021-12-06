Сборная Украины по фехтованию победила Россию и завоевала историческое золото на этапе Кубка мира
В финале этапа Кубка мира по фехтованию на рапире среди юниоров сборная Украины победила Россию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Этап Кубка мира по фехтованию на рапире проходил в румынском городе Тимишоара. Украинские юниорки (U-20) вышли в финал и победили российскую сборную со счетом 40:34.
Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова и Екатерина Буденко принесли Украине первое в истории юниорское золото этапа Кубка мира в командном первенстве.
В первый день соревнований 19-летняя Алина Полозюк завоевала серебряную медаль в индивидуальном разряде.
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