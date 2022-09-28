Об этом сообщает Федерация бокса Украины .

Международная ассоциация бокса ввела соответствующий запрет из-за решения

приостановить деятельность Федерации бокса Украины. Оно было принято 24 сентября, поскольку IBA считает президентом организации Владимира Продивуса, а не Кирилла Шевченко, признанного руководителем министерства юстиции Украины.

После этого юниорскую сборную Украины вынудили выступать на чемпионате Европы в Италии под нейтральным флагом. Тем не менее, украинские спортсмены провели акцию протеста против этого решения и отказались от дальнейшего участия в турнире.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев.

Международная ассоциация бокса отказалась назначать новые выборы и утвердила россиянина Умара Кремлева на посту президента организации

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