Сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпиаду-2022
Украинские биатлонисты, а также их штаб отправились в Китай для выступления на Олимпиаде-2022
Об этом сообщает "Трибуна".
Из Пекина биатлонисты должны уехать в кластер Чжанцзякоу, где находится национальный биатлонный центр. Там и будут проходить олимпийские соревнования. Дорога из Пекина в Чжанцзякоу займет примерно два с половиной часа.
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В украинской биатлонной делегации 23 человека, из них 10 спортсменов и 13 представителей тренерского штаба, а также сервис-бригады.
Состав сборной Украины по биатлону, которая отправилась в Пекин:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
Женщины : Юлия Джима, Елена Белосюк, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.
Тренерский штаб: Юрай Санитра, Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко, Алексей Писаренко (врач), Богдан Братков (врач), Михаил Гуменяк (массажист), Дмитрий Пухов (массажист).
Сервис-бригада: Оле Берн Треттеруд, Иван Белосюк, Дмитрий Бобков, Сергей Михайличенко.
Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.
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