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Главная Спорт Сборная Украины перед стартом в Лиге наций потеряла основного голкипера

Сборная Украины перед стартом в Лиге наций потеряла основного голкипера

8 июня, 2022 среда
09:45
Спорт

Главный вратарь сборной Украины Георгий Бущан не сыграет в матчах Лиги наций против Ирландии и Армении

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Бущан повредил связки голеностопного сустава и пропустит из-за травмы около двух недель. Таким образом, он не сыграет против Ирландии 8 и 14 июня и с Арменией 11 июня.

Сегодняшний матч в Дублине также пропустит полузащитник Тарас Степаненко, у которого диагностировали ушиб мизинца. Накануне из-за недомогания не тренировался и защитник Эдуард Соболь, участие которого в игре с ирландцами тоже под вопросом.

Матч Ирландия – Украина состоится сегодня в Дублине и начнется в 21:45.

Еще одним соперником команды Александра Петракова по группе 1 в дивизионе B Лиги наций является Шотландия.

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Сборная Украины
сборная Ирландии
Едуард Соболь
Георгий Бущан
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