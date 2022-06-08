Сборная Украины перед стартом в Лиге наций потеряла основного голкипера
Главный вратарь сборной Украины Георгий Бущан не сыграет в матчах Лиги наций против Ирландии и Армении
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Бущан повредил связки голеностопного сустава и пропустит из-за травмы около двух недель. Таким образом, он не сыграет против Ирландии 8 и 14 июня и с Арменией 11 июня.
Сегодняшний матч в Дублине также пропустит полузащитник Тарас Степаненко, у которого диагностировали ушиб мизинца. Накануне из-за недомогания не тренировался и защитник Эдуард Соболь, участие которого в игре с ирландцами тоже под вопросом.
Матч Ирландия – Украина состоится сегодня в Дублине и начнется в 21:45.
Еще одним соперником команды Александра Петракова по группе 1 в дивизионе B Лиги наций является Шотландия.
- 1 июня у Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.
- 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финале квалификации и не смогла выйти на чемпионат мира-2022.
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