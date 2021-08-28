Сборная Украины перед матчем с Францией потеряла героя Евро-2020
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик рискует пропустить отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Казахстана и Франции
Об этом заявил главный тренер "Днепра-1" Йовичевич в эфире "Футбол 1".
По его словам, Довбика беспокоит гематома, из-за которой он не тренировался всю неделю.
"Довбик в последнем матче с "Рухом" получил серьезный удар по ребрам, образовалась очень большая гематома, сегодня ему сделали МРТ, всю неделю не тренировался в полную силу. Под большим вопросом игра за сборную, в расположение которого он должен уехать. В этом плане мы очень скептичны", - cказав Йовичевич.
1 сентября сборная Украины сыграет в Нур-Султане против Казахстана, а 4 сентября в Киеве - против Франции.
Артем Добик в 1/8 финала Евро-2020 забил в овертайме победный гол в ворота Швеции, который вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
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Напомним, 25 августа голкипер сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.
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