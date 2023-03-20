Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в telegram .

По его словам, национальная команда Украины встретится с Брентфордом в пригороде Лондона 23 марта.

"Сборная Украины все же будет играть с "Брентфордом" не на его тренировочной базе. Административный штаб нашей команды предложил сопернику вынести матч на полноценный стадион в пригороде Лондона. Спарринг в ближайший четверг состоится ближе к вечеру. И при присутствии болельщиков, которых на трибунах может уместить ,5 тыс.", - написал Бурбас.

Ранее сообщалось, что об этом спарринге договорился предыдущий главный тренер украинцев Александр Петраков благодаря дружеским отношениям с Томасом Франко, возглавляющим английский клуб. "Брендфорд" занимает в премьер-лиге восьмое место.

Выбор соперника для контрольной игры необычен из-за того, что сборные редко встречаются с клубами, а такие игры не имеют статуса официальных товарищеских матчей.

Однако Украина из-за отсутствия свободных сборных уже проводила контрольный матч с клубом в мае 2022 года перед решающими матчами плей-офф квалификации чемпионата мира против Шотландии (3:1) и Уэльса (0:1). Тогда команда Петракова сыграла с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха (2:1).

Сборная Украины сыграет с Англией 26 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.

Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.