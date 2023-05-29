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Сборная Украины перед матчами отбора Евро-2024 потеряла основного форварда

29 мая, 2023 понедельник
15:58
Спорт

Роман Яремчук травмировался перед отборочными матчами Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты и товарищеской игрой с Германией

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Нападающий бельгийского "Брюгге" не сможет восстановиться от травм до июньских матчей сборной Украины. Вместо Романа Яремчука в состав сборной Украины вызвали форварда "Зари" Назария Русина, дебютирующего в национальной команде.

Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за "Брюгге" 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. За сборную Украины он провел 43 игры и отличился 13 раз.

В активе Русина в этом сезоне 29 матчей за "Зарю", 11 голов и 6 ассистов.

Украинцы сыграют товарищеский матч против Германии 12 июня в Бремене. 16 мая они встретятся в квалификации Евро-2024 в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграют в отборе в словацкой Трави с Мальтой.

На эти матчи национальная команда должна выйти под руководством главного тренера. Ожидается, что на эту должность будет назначен Сергей Ребров, который заменит и.о. главного тренера Руслана Ротаня, под руководством которого Украина на старте отбора проиграла 26 марта в Лондоне Англии – 0:2.

Сборная Украины
Сергей Ребров
Роман Яремчук
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