Сборная Украины перед матчами отбора Евро-2024 потеряла двух футболистов
Александр Пихаленок и Валерий Бондарь не сыграют за сборную Украины в отборочных матчах против Северной Македонии и Мальты из-за травм
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Валерий Бондарь покинул расположение национальной команды из-за повреждения приводной мышцы, у Александра Пихаленко — проблемы со ступней.
Следующие две игры сборная Украины проведет в квалификации Евро-2024. 16 июня команда Сергея Реброва встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Тренави против Мальты. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.
Состав сборной Украины
Вратари : Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).
Защитники : Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер"), Александр Тимчик ("Динамо"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбург", Франция), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США).
Полузащитники : Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Марсель", Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув", Польша).
Нападающие : Артем Довбык ("Днепр-1"), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарий Русин ("Заря").
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