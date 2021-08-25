Сборная Украины перед матчами отбора ЧМ-2022 потеряла еще одного голкипера

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

В мадридском клубе отметили, что Лунин, которого вызвали на сентябрьские матчи сборной Украины, сдал положительный тест на COVID-19.

Сейчас новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков может рассчитывать лишь на двух голкиперов - Дмитрия Резника и Андрея Пятова. Раньше наша национальная команда из-за травм потеряла двух других вратарей - Георгия Бущана и Анатолия Трубина.

Сборную Украины ждут два отборочных матча чемпионата мира - против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве).