Сборная Украины отправилась в Казахстан на матч квалификации ЧМ-2022
Сборная Украины по футболу отправилась в Нур-Султан, где сыграет матч квалификации ЧМ-2022 против Казахстана
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .
В 10.00 в столице Казахстана вылетели 20 игроков, тренерский штаб и персонал сборной. Сегодня вечером в расположение национальной команды прибудут Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Александр Зубков и Тарас Качараба.
Состав сборной Украины на сентябрьский сбор:
Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Дмитрий Резник ( "Ворскла" Полтава), Денис Бойко ( "Динамо").
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия ), Тарас Качараба ( "Славия", Чехия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия ), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ( "Фехервар", Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Даниил сикан ( "Шахтер" Донецк).
Сборную Украины уже на следующей неделе ждут два отборочных матча чемпионата мира - против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве). Кроме этого, команда Петракова 8 сентября в Пльзень проведет товарищескую встречу с Чехией.
- Напомним, 29 августа Александр Петраков заявил, что категорически не будет вызывать футболистов, которые играют в России.
- После этого новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков представил своих ассистентов в национальной команде.
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