Сборная Украины официально снялась с ЧМ-2023 по дзюдо из-за россиян и белорусов
Федерация дзюдо Украины отозвала заявку сборной на участие в чемпионате мира из-за допуска на соревнование россиян и белорусов
Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины .
В организации заявили, что вынуждены отозвать заявку сборной команды Украины на участие в чемпионате мира по дзюдо в Катаре, который пройдет 7 по 14 мая из-за разрешения участвовать в турнире борцам из РФ и Беларуси.
"Большая часть команды – это спортсмены, являющиеся военнослужащими вооруженных сил РФ, частью армии, которая 24 февраля 2022 года напала на Украину и ведет жестокую полномасштабную войну на нашей территории, которая ежедневно обстреливает украинские города, гражданские дома, уничтожая мирных граждан, детей", - отметили в Федерации дзюдо Украины.
Там также подчеркнули, что решение Международной федерации дзюдо противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета о том, что статус нейтральных атлетов может быть предоставлен только спортсменам, которые не являются военнослужащими.
"Мы разочарованы решением IJF, поэтому приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира в Дохе", - объявили в ФДУ.
- 30 апреля тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что команда будет бойкотировать чемпионат мира из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
- Украинская дзюдоистка Дарья Билодид указала на присутствие среди россиян, которых допустили на чемпионат мира - 2023, представителей ЦСКА, являющихся военнослужащими.
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