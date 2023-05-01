Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины .

В организации заявили, что вынуждены отозвать заявку сборной команды Украины на участие в чемпионате мира по дзюдо в Катаре, который пройдет 7 по 14 мая из-за разрешения участвовать в турнире борцам из РФ и Беларуси.

"Большая часть команды – это спортсмены, являющиеся военнослужащими вооруженных сил РФ, частью армии, которая 24 февраля 2022 года напала на Украину и ведет жестокую полномасштабную войну на нашей территории, которая ежедневно обстреливает украинские города, гражданские дома, уничтожая мирных граждан, детей", - отметили в Федерации дзюдо Украины.

Там также подчеркнули, что решение Международной федерации дзюдо противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета о том, что статус нейтральных атлетов может быть предоставлен только спортсменам, которые не являются военнослужащими.

"Мы разочарованы решением IJF, поэтому приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира в Дохе", - объявили в ФДУ.