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Главная Спорт Сборная Украины одержала первую за 24 года победу на ЧМ по волейболу

Сборная Украины одержала первую за 24 года победу на ЧМ по волейболу

30 августа, 2022 вторник
07:48
Спорт

Мужская сборная Украины переиграла Тунис и одержала первую за 24 года победу в финальной части чемпионата мира по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник, 29 августа, поздно вечером в Катовице (Польша) Украина победила Тунис 3:0. Эта победа стала для нашей мужской сборной первой с 1998 года, когда она в прошлый раз принимала участие в чемпионате мира.

Украинцы стартовали на ЧМ-2022 с поражения от Сербии – 0:3. После двух туров у украинцев 3 очка и занимают в группе A второе место. Лидирует Сербия (6 пунктов), третий – Тунис (3), Пуэрто-Рико (0) на четвертой позиции.

Украина 31 августа в 3 туре встретится с Пуэрто-Рико. В следующий раунд чемпионата мира выйдут две первые команды из группы и четыре сборные с лучшими показателями, которые финишируют третьими.

ЧМ-2022 по волейболу

Мужчины

Катовице, Польша

Группа A. 2-й тур

Украина – Тунис 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

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