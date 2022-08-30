Сборная Украины одержала первую за 24 года победу на ЧМ по волейболу
Мужская сборная Украины переиграла Тунис и одержала первую за 24 года победу в финальной части чемпионата мира по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник, 29 августа, поздно вечером в Катовице (Польша) Украина победила Тунис 3:0. Эта победа стала для нашей мужской сборной первой с 1998 года, когда она в прошлый раз принимала участие в чемпионате мира.
Украинцы стартовали на ЧМ-2022 с поражения от Сербии – 0:3. После двух туров у украинцев 3 очка и занимают в группе A второе место. Лидирует Сербия (6 пунктов), третий – Тунис (3), Пуэрто-Рико (0) на четвертой позиции.
Украина 31 августа в 3 туре встретится с Пуэрто-Рико. В следующий раунд чемпионата мира выйдут две первые команды из группы и четыре сборные с лучшими показателями, которые финишируют третьими.
ЧМ-2022 по волейболу
Мужчины
Катовице, Польша
Группа A. 2-й тур
Украина – Тунис 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)
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27 августа сборная Украины проиграла Сербии в 1-м туре чемпионата мира по волейболу.
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