Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник, 29 августа, поздно вечером в Катовице (Польша) Украина победила Тунис 3:0. Эта победа стала для нашей мужской сборной первой с 1998 года, когда она в прошлый раз принимала участие в чемпионате мира.

Украинцы стартовали на ЧМ-2022 с поражения от Сербии – 0:3. После двух туров у украинцев 3 очка и занимают в группе A второе место. Лидирует Сербия (6 пунктов), третий – Тунис (3), Пуэрто-Рико (0) на четвертой позиции.

Украина 31 августа в 3 туре встретится с Пуэрто-Рико. В следующий раунд чемпионата мира выйдут две первые команды из группы и четыре сборные с лучшими показателями, которые финишируют третьими.

ЧМ-2022 по волейболу

Мужчины

Катовице, Польша

Группа A. 2-й тур

Украина – Тунис 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

27 августа сборная Украины проиграла Сербии в 1-м туре чемпионата мира по волейболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb