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Сборная Украины объявила заявку на матч с "Эмполи"

17 мая, 2022 вторник
12:51
Спорт

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

В список попали все игроки, которые находятся в расположении сборной в Италии.

Заявка сборной Украины по номерам:

1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбык, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Ефим Конопля, 17. Михаил Мудрик, 18. Тарас Качараба, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Потрошитель, 24. Данило Сикан.

Встреча состоится в Эмполе на стадионе "Карло Кастеллани" и начнется в 21:30 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию встречи национальной команды можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго", а также на YouTube-канале "Футбол 1".

1 июня сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.

"Эмполи" за тур до финиша чемпионата Италии занимает в турнирной таблице 14-е место.

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контрольный матч
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