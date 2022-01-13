Сборная Украины неудачно начала ЧЕ по гандболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Мужская сборная Украины по гандболу пропустила 31 мяч от Сербии, а забить сумела только 23. Отметим, что во второй половине матча наша команда показала лучшую игру и победила соперника (14:12), но неудачная игра в первом тайме помешала победить украинцам.



Сборная Украины играет в одной группе с сербами, французами и хорватами. Франция и Хорватия свой матч пока не сыграли. В следующий раунд выйдут две лучшие команды квартета.

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