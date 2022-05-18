Сборная Украины неожиданно сыграла вничью с хорватской "Риекой"
В товарищеском матче сборная Украины по футболу сыграла вничью с хорватской "Риекой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фаворитом встречи, по версии букмекеров, была сборная Украины. Наша команда вышла вперед на 24-й минуте благодаря голу Дениса Гармаша, но потеряла преимущество уже на 36-й.
Больше голов команды не забивали и встреча закончилась со счетом 1:1.
1 июня сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.
Товарищеский матч
18 мая
"Риека" (Хорватия) - Сборная Украины 1:1
Голы: Дрмич, 36 - Гармаш, 24
- 17 мая в товарищеском матче сборная Украины победила итальянский "Эмполи" со счетом 3:1.
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