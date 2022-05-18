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Главная Спорт Сборная Украины неожиданно сыграла вничью с хорватской "Риекой"

Сборная Украины неожиданно сыграла вничью с хорватской "Риекой"

18 мая, 2022 среда
21:44
Спорт

В товарищеском матче сборная Украины по футболу сыграла вничью с хорватской "Риекой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фаворитом встречи, по версии букмекеров, была сборная Украины. Наша команда вышла вперед на 24-й минуте благодаря голу Дениса Гармаша, но потеряла преимущество уже на 36-й.

Больше голов команды не забивали и встреча закончилась со счетом 1:1.

1 июня сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.

Товарищеский матч

18 мая

"Риека" (Хорватия) - Сборная Украины 1:1

Голы: Дрмич, 36 - Гармаш, 24

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