Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины .

В состав национальной команды вошли 12 баскетболистов, среди которых два игрока клубов сильнейшей в мире Национальной баскетбольной ассоциации - Алексей Лень из "Сакраменто Кингз" и Святослав Михайлюк, с которым 29 августа расторг контракт "Торонто Рапторс".

Сборная Украины стартует на Евробаскете 2 сентября матчем против Великобритании. Также соперниками наших баскетболистов по группе C будут команды Италии, Греции, Хорватии и Эстонии.

В следующий раунд турнира выйдут четыре лучшие сборные.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября в четырех странах - Германии, Чехии, Италии и Грузии. Украинцы на групповом раунде выступят в Милане.

Состав сборной Украины: Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Исуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.

Главный тренер Айнарс Багатскис

20 мая Международная федерация баскетбола отстранила сборную от участия в чемпионате Европы-2022.

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