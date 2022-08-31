Сборная Украины назвала состав на Евробаскет-2022
Мужская сборная Украины обнародовала состав на чемпионат Европы по баскетболу
Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины .
В состав национальной команды вошли 12 баскетболистов, среди которых два игрока клубов сильнейшей в мире Национальной баскетбольной ассоциации - Алексей Лень из "Сакраменто Кингз" и Святослав Михайлюк, с которым 29 августа расторг контракт "Торонто Рапторс".
Сборная Украины стартует на Евробаскете 2 сентября матчем против Великобритании. Также соперниками наших баскетболистов по группе C будут команды Италии, Греции, Хорватии и Эстонии.
В следующий раунд турнира выйдут четыре лучшие сборные.
Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября в четырех странах - Германии, Чехии, Италии и Грузии. Украинцы на групповом раунде выступят в Милане.
Состав сборной Украины: Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Исуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.
Главный тренер Айнарс Багатскис
- 20 мая Международная федерация баскетбола отстранила сборную от участия в чемпионате Европы-2022.
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