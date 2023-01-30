Сборная Украины назвала состав на ЧМ-2023 по биатлону
Сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат мира-2023, который 8 февраля стартует в Обергофе
Об этом сообщает Общественное.Спорт .
Тренеры назвали по пять участников чемпионата мира в женской и мужской сборных, у которых еще по одному месту осталось вакантным.
За женскую сборную Украины в Германии выступят Елена Белосюк, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Любовь Кипьяченкова. За мужскую – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко.
По словам тренера женской сборной Украины Александра Кравченко, он рассматривает на последнее место в составе 18-летнюю Александру Меркушину. Относительно Дарьи Блашко, пропускавшей последние этапы из-за воспаления вестибулярного нерва, тренер сомневается в ее возобновлении в ЧМ.
Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра отметил, что за последнее место в команде будут бороться Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.
Чемпионат мира-2023 пройдет в Обергофе с 8 по 19 февраля.
- 29 января завершился чемпионат Европы по биатлону, на котором сборная Украины завоевала одну золотую и две серебряные медали.
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